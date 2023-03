Atelier de potier Atelier POTS D’AZ Pontoise Catégories d’Évènement: Pontoise

Atelier de potier Atelier POTS D’AZ, 1 avril 2023, Pontoise. Atelier de potier 1 et 2 avril Atelier POTS D’AZ Portes ouvertes de mon atelier de potier à Argenteuil. Présentation de mon métier et informations sur les cours de poterie que je dispense : tournage et modelage. Démonstration de tournage d’une petite pièce.

Visite de l’atelier.

Explication des techniques utilisées pour la fabrication d’objets en céramique.

Présentation du travail des élèves qui fréquentent régulièrement l’atelier.

Samedi 1er Avril et Dimanche 2 Avril 2023 Atelier POTS D’AZ 51 rue gambetta val d’oise Pontoise 95300 L’Hermitage Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/potsdaz »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 Atelier céramique Personnel

