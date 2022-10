Atelier Potions magiques

2022-10-26 – 2022-10-26 Pendant les vacances de Toussaint, le château se met à l’heure d’Halloween grâce aux décors envoûtants de Benoit Duvergé !

Apprentis sorciers, initiez-vous à l’art des potions chez le plus grand magicien du XVIIe siècle, le comte Roger de Rabutin ! Après une brève histoire de la sorcellerie et de la magie au XVIIe siècle, vous devrez prendre votre manuel de magie pour concocter une potion effrayante ! Attention aux dosages ! dernière mise à jour : 2022-10-11 par

