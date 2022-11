Atelier Poterie, 2 juin 2022, .

Atelier Poterie



2022-06-02 – 2022-06-02

75

Présentation de l’entrepriseAtelier tournage avec le chef d’entreprise artisan d’art DécorationPossibilité de repartir avec l’objet fabriqué : coût en plus à prévoir, variable en fonction de l’objet fabriqué. Point de rencontre entre le design et l’artisanat, « Jeux de mains Jeux de vilains » conçoit, fabrique et propose des objets décoratifs et de la vaisselle en céramique.Toutes nos créations en céramique sont fabriquées entièrement à la main dans notre atelier-boutique situé à Sommières (dans le Gard) entre Nîmes et Montpellier.Fondé en 2013, l’univers de Jeux de mains Jeux de vilains est comme son nom : naïf et flamboyant. Pièces uniques ou séries très limitées, ces créations constituent un univers unique et contemporain où la logique se veut 100% Française (Terre de Salernes, dans le Var) et 100% Artisanale, l’ensemble de la chaîne de production est maîtrisé sur place : conception, tournage, émaillage, cuisson et mise en rayon dans la boutique.Jeux de mains Jeux de vilains est né du désir de promouvoir l’artisanat d’art.Clio Marotel, apporte à chacune de ses créations un peu d’elle-même et énormément de passion.Avant de se lancer dans la grande aventure de l’entreprenariat, c’est en Alsace qu’elle étudie l’Art à l’École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg.Cette aventure est aussi une belle histoire de famille :Arnaud Boix, tourneur traditionnel de poterie depuis 30 ans, formé dans les maisons les plus prestigieuses de France (Sevre, Not Frere, l’artiste https://galerie-tony-rocfort.com/artistes/michel-wohlfahrt/ »>Michel Wohlfahrt…) a rejoint l’équipe il y a 5 ans.Sa petite sœur, Fanny Marotel, qui jusque là se consacre exclusivement à la vente en ligne de ces produits depuis l’Alsace, à eu le souhait d’élargir ses horizons en créant une deuxième boutique en Alsace, projet pour 2022.La particularité de notre entreprise ?Le sur-mesure, nos produits sont personnalisables et uniques : Style, forme, épaisseur, décor, couleur… qui en font des éléments essentiels de la décoration extérieure comme intérieure. Renseignements: Marotel Clio Nom : Jeux de Main Jeux de VilainAdresse : 26 rue Marx Dormoy 30250 SommièresTéléphone : 04 66 71 06 02Email : jeuxdevilainsjeuxdemains@gmail.com

