2022-04-20 10:00:00 – 2022-04-20 11:30:00

Salles Gironde EUR 10 Atelier poterie pour enfants

Des séances pour créer de petits objets, découvrir et pratiquer la poterie tout en s’amusant !

+33 5 56 88 30 11

