2023-02-15 14:00:00 – 2023-02-15 17:00:00 Dehlingen

Bas-Rhin Dehlingen EUR Mercredi 15 février de 14h00 à 17h00

De 7 à 12 ans – 5€ par personne

Découvrez les différentes techniques de façonnage de la céramique de la Préhistoire à l’époque romaine et créez ensuite votre propre objet !

Goûter tiré du sac

Réservation obligatoire à l’Office de tourisme. +33 3 88 00 40 39 Dehlingen

