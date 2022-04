ATELIER POTERIE PRÉHISTORIQUE AU MUSÉE DE LODÈVE, 23 février 2022, .

ATELIER POTERIE PRÉHISTORIQUE AU MUSÉE DE LODÈVE

2022-02-23 10:30:00 – 2022-02-23 11:30:00

EUR 6 6 Crée ton propre vase en utilisant les mêmes matières et techniques que les hommes préhistoriques, il y a plus de 5000 ans.

L’atelier commence par une brève visite dans les salles consacrées à la Préhistoire pour découvrir les vases citerne, leur utilité et leur mode de fabrication. Tu peux aussitôt mettre en pratique ce savoir-faire et repartir avec ton vase.

Tarif animation : 6€ par enfant, gratuit pour les parents accompagnants (ne donne pas l’accès au musée)

Durée : 1h – Atelier familial à partir de 7 ans (les enfants doivent être accompagnés).

Réservation obligatoire :

04 67 88 86 10 ou sur museedelodeve.fr

+33 4 67 88 86 10

