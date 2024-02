Atelier poterie pour les enfants Poterie d’Albi Albi, mercredi 14 février 2024.

Atelier poterie pour les enfants Cours de poterie et d’emaillage pour vos enfants sur le thème du carnaval 14 et 22 février Poterie d’Albi Sur réservation 25€ par enfant

[Ateliers pour les enfants ] Nos prochains ateliers pour vos enfants se tiendront pour les vacances de février sur le thème du carnaval et pour permettre à tous vos enfants de participer, nous avons fixé deux dates http://tinyurl.com/yta32d2w. Pour vous inscrire rien de plus simple avec notre billetterie en ligne ❤️ faites ✅ passer l’info à partir de 7 ans – jusqu’à 14 ans inclus – les jeudi de 14h30 à 17h00. #albi #atelierpoterie #atelierenfant #vacances #activiteenfant #loisircreatifRéservation par ici

Poterie d'Albi 112 avenue Albert thomas Albi 81000 Tarn Occitanie

Atelier enfant

Poterie d’Albi