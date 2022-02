Atelier poterie pour enfants Ondres Ondres Catégories d’évènement: Landes

Ondres

Atelier poterie pour enfants Ondres, 18 février 2022, Ondres. Atelier poterie pour enfants Ludo-bibliothèque 211 Chemin de Tambourin Ondres

2022-02-18 10:30:00 – 2022-02-18 Ludo-bibliothèque 211 Chemin de Tambourin

Ondres Landes EUR Spontanée et sensorielle, la découverte de la terre et du modelage est une expérience enrichissante pour les enfants. Un moment ré(créatif), pour laisser libre cours à leur imagination.

RDV à 10h30.

Pour les enfants de 8 à 11 ans.

Sur inscription.

Ludo-bibliothèque 211 Chemin de Tambourin Ondres

