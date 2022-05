Atelier POTERIE “Ocre et Barbotine” Saint-Martin-sur-Ocre Saint-Martin-sur-Ocre Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Martin-sur-Ocre Loiret Dans un cadre champêtre, l’atelier Ocre et Barbotine vous invite à devenir un céramiste le temps.

Il y a des stages proposés par l’atelier POTERIE pour adultes et/ou enfants en juillet. -Mélange d’argiles

Vous pourrez réaliser par estampage, après avoir mélangé vos 3 couleurs d’argile, un pot, bol ou assiette. (45€) -Les fleurs

Vous pourrez réaliser des fleurs, aux formes et tailles différentes en modelant l’argile, décoration aux engobes. (40€) -Les hérissons

Vous réaliserez un ou plusieurs hérissons en modelage, décoration avec des éléments naturels ou outils. (45€) -Les personnages

