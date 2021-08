La Tour-d'Aigues Musée départemental des Faïences du Château de La Tour d'Aigues La Tour-d'Aigues, Vaucluse Atelier poterie Musée départemental des Faïences du Château de La Tour d’Aigues La Tour-d'Aigues Catégories d’évènement: La Tour-d'Aigues

Vaucluse

Atelier poterie Musée départemental des Faïences du Château de La Tour d’Aigues, 19 septembre 2021, La Tour-d'Aigues. Atelier poterie

Musée départemental des Faïences du Château de La Tour d’Aigues, le dimanche 19 septembre à 14:00

Atelier de modelage pour se familiariser aux gestes et techniques de l’argile. Atelier poterie Musée départemental des Faïences du Château de La Tour d’Aigues Château de La Tour d’Aigues La Tour-d’Aigues Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Tour-d'Aigues, Vaucluse Autres Lieu Musée départemental des Faïences du Château de La Tour d'Aigues Adresse Château de La Tour d'Aigues Ville La Tour-d'Aigues lieuville Musée départemental des Faïences du Château de La Tour d'Aigues La Tour-d'Aigues