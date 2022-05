Atelier poterie : modelage

2022-06-04 – 2022-06-04 Samedi 4 juin : MARAYE EN OTHE – Atelier poterie : modelage, de 14h à 16h. Animé par Benoît, potier artisan d’Art. Venez vous initier à la technique du modelage ! Sur inscription. Contact : niddecreateurs@yahoo.com – +33 (0)6 18 77 27 18 niddecreateurs@yahoo.com +33 6 18 77 27 18 Samedi 4 juin : MARAYE EN OTHE – Atelier poterie : modelage, de 14h à 16h. Animé par Benoît, potier artisan d’Art. Venez vous initier à la technique du modelage ! Sur inscription. Contact : niddecreateurs@yahoo.com – +33 (0)6 18 77 27 18 dernière mise à jour : 2022-03-16 par

