ATELIER POTERIE LES BARBOTINES Ruillé-Froid-Fonds Ruillé-Froid-Fonds Ruillé-Froid-Fonds Catégories d’Évènement: Mayenne

Ruillé-Froid-Fonds

ATELIER POTERIE LES BARBOTINES Ruillé-Froid-Fonds, 27 janvier 2023, Ruillé-Froid-Fonds Ruillé-Froid-Fonds. ATELIER POTERIE LES BARBOTINES Place de la mairie Ruillé-Froid-Fonds Mayenne

2023-01-27 – 2023-01-27 Ruillé-Froid-Fonds

Mayenne Ruillé-Froid-Fonds 40 50 EUR Hélène Freulon et Marie-Laure Haury sont installées comme potières à Ruillé-Froid-Fonds. Par une pratique régulière des techniques de travail de l’argile depuis 10 ans (modelage, tournage, émaillage) et des stages, elles ont acquis une expérience qu’elles aiment partager. Hélène et Marie-Laure vous accueillent dans leur atelier pour vous initier à cet artisanat et vous faire découvrir leurs créations. Venez découvrir et vous initier au modelage, tournage de l’argile et émaillage. Ateliers adultes, enfants, collectivités. Sur inscription à l’atelier, à la demande et sur devis dans votre établissement. Production-vente, créations et commandes personnalisées. Hélène et Marie-Laure vous accueillent dans leur atelier pour vous initier à la poterie ! atelierpoterielesbarbotines@gmail.com +33 6 84 61 66 38 Ruillé-Froid-Fonds

dernière mise à jour : 2023-01-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Mayenne, Ruillé-Froid-Fonds Autres Lieu Ruillé-Froid-Fonds Adresse Place de la mairie Ruillé-Froid-Fonds Mayenne Ville Ruillé-Froid-Fonds Ruillé-Froid-Fonds lieuville Ruillé-Froid-Fonds Departement Mayenne

Ruillé-Froid-Fonds Ruillé-Froid-Fonds Ruillé-Froid-Fonds Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ruille-froid-fonds-ruille-froid-fonds/

ATELIER POTERIE LES BARBOTINES Ruillé-Froid-Fonds 2023-01-27 was last modified: by ATELIER POTERIE LES BARBOTINES Ruillé-Froid-Fonds Ruillé-Froid-Fonds 27 janvier 2023 mayenne Place de la mairie Ruillé-Froid-Fonds Mayenne Ruillé-Froid-Fonds Ruillé-Froid-Fonds, Mayenne

Ruillé-Froid-Fonds Ruillé-Froid-Fonds Mayenne