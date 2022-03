Atelier poterie Le Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Chambon-sur-Lignon

Atelier poterie Atelier Vivaterre 1 rue des écoles Le Chambon-sur-Lignon

2022-07-13 09:30:00 09:30:00 – 2022-08-17 11:30:00 11:30:00

Venez découvrir l'élément terre en fabricant votre propre objet (modelage à la plaque, aux colombins …). A partir de 7 ans. vivaterre@gmail.com +33 6 30 70 90 88

