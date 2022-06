Atelier poterie enfants – Tit sujet – A partir de 3 ans Saint-Jean-Trolimon Saint-Jean-Trolimon Catégories d’évènement: Finistère

2022-07-27 – 2022-07-27

Finistère Réalise toi-même un petit sujet décoratif en argile, à suspendre dans ta chambre.

Durée de l’atelier 15 min.

