Atelier – Poterie avec Marie Ducatel Aigaliers Aigaliers Catégories d’évènement: Aigaliers

Gard

Atelier – Poterie avec Marie Ducatel Aigaliers, 2 mai 2022, Aigaliers. Atelier – Poterie avec Marie Ducatel Aigaliers

2022-05-02 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-02 12:00:00 12:00:00

Aigaliers Gard Aigaliers Gard EUR 5 5 Atelier poterie avec Marie Ducatel pour duos parent/enfant et enfants. Le thème : Pâques. Œufs, lapins, cloches ? Surprise ! aphyllante@orange.fr +33 4 66 22 10 20 https://www.mediatheques.ccpaysduzes.fr/taxonomy/term/500 Aigaliers

dernière mise à jour : 2022-04-15 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard

Détails Catégories d’évènement: Aigaliers, Gard Autres Lieu Aigaliers Adresse Ville Aigaliers lieuville Aigaliers Departement Gard

Aigaliers Aigaliers Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aigaliers/

Atelier – Poterie avec Marie Ducatel Aigaliers 2022-05-02 was last modified: by Atelier – Poterie avec Marie Ducatel Aigaliers Aigaliers 2 mai 2022 Aigaliers gard

Aigaliers Gard