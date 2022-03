Atelier poterie au Jardin Bourian Dégagnac Dégagnac Catégories d’évènement: Dégagnac

Atelier poterie au Jardin Bourian Dégagnac

2022-04-30 09:00:00 – 2022-04-30 18:00:00

Ouvert à tous sur inscription. Le Jardin Bourian vous propose de découvrir les différentes terres, l'histoire de la poterie et l'art de fabriquer un bol, un nichoir, une mangeoire ou un pot de fleur. +33 6 18 34 96 34

