Atelier poterie au Bateau-Galerie Neptune

Atelier poterie au Bateau-Galerie Neptune, 10 octobre 2022, . Atelier poterie au Bateau-Galerie Neptune



2022-10-10 – 2022-10-10 EUR 35 35 Céline Faille, plasticienne céramiste passionnée, propose des ateliers poterie pour adultes au Bateau-Galerie Neptune à Sens.

Inscription obligatoire. dernière mise à jour : 2022-10-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville