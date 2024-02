Atelier poterie à SQART Saint-Quentin, vendredi 1 mars 2024.

Atelier poterie à SQART Saint-Quentin Aisne

Venez découvrir la poterie lors d’ateliers modelage ou tournage accessibles à tous les niveaux !

Rendez-vous à SQART, au 85 rue de la Fère, les vendredi 1 et samedi 2 mars de 10h à 13h30 et de 13h30 à 16h

Inscription et renseignements au 06 81 91 10 4760 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 10:00:00

fin : 2024-03-02 13:30:00

85 Rue de la Fère

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France

L’événement Atelier poterie à SQART Saint-Quentin a été mis à jour le 2024-02-14 par SIM Hauts-de-France OT du Saint-Quentinois