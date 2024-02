Atelier poterie 0-3ans Claveyson, mercredi 6 mars 2024.

Atelier poterie 0-3ans Claveyson Drôme

Venez partager en famille un bon moment autour de cet initiation et toucher de la terre des tout petits ! Animé par Lucille de Terre et miel et organisé par mes petites aventures. Ouvert à tous.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 10:00:00

fin : 2024-03-06 11:00:00

Salle des associations

Claveyson 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

L’événement Atelier poterie 0-3ans Claveyson a été mis à jour le 2024-02-10 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche