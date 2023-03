Un atelier de céramique en plein Paris Atelier Poteke, 31 mars 2023, Paris.

L’atelier sera ouvert à tous, petits et grands, les vendredi, samedi et dimanche de 13h à 19h. L’atelier n’étant pas grand, je ne peux recevoir plus de 4 personnes en même temps.

Je vous présenterai mon travail et les différentes étapes du processus de fabrication : tournage, modelage, estampage, cuisson, émaillage.

Toutes les pièces qui sortent de l’atelier sont entièrement fabriquées sur place. Je travaille avec du grès, blanc et rouge, et des émaux que je prépare moi-même.

J’utilise le tour quand il s’agit de petites séries utilitaires mais les pièces uniques sont en général modelées par pincement ou au colombin.

Les cuissons se font dans un four électrique montant à 1250 degrés.

Un mot sur l’Atelier Poteke. Il est pour l’instant composé de deux membres, ma fille Joséphine qui est elle-même céramiste et moi-même.

