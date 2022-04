Atelier potager « maladies et ravageurs »

2022-05-14 10:00:00 – 2022-05-14 12:00:00 EUR 0 0 Echanges et démonstrations autour des pratiques pour réduire les maladies et la présence de ravageurs dans son potager ou son jardin, notamment avec des préparations naturelles à base de plantes (purins, décoctions …). Atelier gratuit, sur inscription.

