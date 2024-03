Atelier Post Partum Home Studio Ilithyia Photographie Narbonne, lundi 18 mars 2024.

Viens Célébrer la mère que tu es. Te connecter à ton corps, lui qui a porté et donné la vie.

Lundi 18 MARS 2024 de 9h30 à 12h00 au Home Studio Photo d’Ilithyia Photographie en centre-ville de Narbonne.

Un moment unique pour:

– Te reconnecter à ton corps, qui a porté et donné la vie.

– Partager avec d’autres mamans autour de gourmandises.

– Réaliser un mini-shooting photo intimiste avec ton bébé.

Au programme :

– Accueil et cercle de discussion animé par Fiona, doula, pour se sentir écoutée et échanger sur les joies et les défis du post-partum.

– Moment de relaxation guidée pour se reconnecter à son corps et à ses sens.

– Mini-shooting photo avec Agathe, photographe, pour immortaliser la beauté de ton corps post-partum et ce lien puissant avec ton bébé (5 photos HD au choix).

– Partage de gourmandises saines et energisantes pour un moment convivial et chaleureux.

Un atelier en petit comité pour un accompagnement personnalisé et bienveillant.

Home Studio Ilithyia Photographie 15 rue lobet narbonne Narbonne 11100 Aude Occitanie 0664700347 http://www.ilithyiaphotographie.com

