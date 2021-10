Dehlingen Dehlingen 67430, Dehlingen Atelier: post fouille Dehlingen Dehlingen Catégories d’évènement: 67430

Dehlingen

Atelier: post fouille Dehlingen, 20 octobre 2021, Dehlingen. Atelier: post fouille 2021-10-20 14:00:00 – 2021-10-20 17:00:00

Dehlingen 67430 Dehlingen Que deviennent les objets après la fouille ? Aux côtés d’un archéologue, venez découvrir le Post fouille où vous aurez l’occasion de nettoyer, trier et analyser les objets du site du Gurtelbach révélés lors des fouilles archéologiques de cet été.

Goûter tiré du sac.

RDV au CIP La Villa de 14h à 17h, adultes et enfants dès 7 ans, payant

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme . dernière mise à jour : 2021-09-10 par

