[atelier] Pose de tomettes traditionnelles sur chape chaux/sable 51300 maisons-en-champagne Maisons-en-Champagne Catégories d’évènement: Maisons-en-Champagne

Marne

[atelier] Pose de tomettes traditionnelles sur chape chaux/sable 51300 maisons-en-champagne, 2 avril 2022, Maisons-en-Champagne. [atelier] Pose de tomettes traditionnelles sur chape chaux/sable

51300 maisons-en-champagne, le samedi 2 avril à 09:00

L’Ermitage – Rue du Pont Jacquot Maisons en champagne Pour relancer la saison des ateliers, nous vous proposons une première journée “pose de tomettes traditionnelles sur chape chaux/sable” à l’Ermitage. ▶️ Pour : toutes et tous ? Quand : 2 avril 2022 de 9h à 17h ? Où : Maisons-en-Champagne (51) – près de Vitry-Le-François ?‍♂️ Qui : chez Véronique (déléguée de la Marne à Maisons Paysannes) **? Tarif : prix libre pour contribuer aux frais liés à l’organisation de cette journée – inscription obligatoire via lien :** [**[https://lite.framacalc.org/c0qah7bl2a-9t33](https://lite.framacalc.org/c0qah7bl2a-9t33)**](https://lite.framacalc.org/c0qah7bl2a-9t33 ) **(attention : nombre de place limitées)** Si vous ne connaissez pas encore l’Ermitage, regardez cette vidéo avant de venir ! ? [[https://urlz.fr/hNq8](https://urlz.fr/hNq8)](https://urlz.fr/hNq8)

prix libre

Organisée par des idées plein la terre 51300 maisons-en-champagne l’ermitage de la petite abbaye Maisons-en-Champagne Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T09:00:00 2022-04-02T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Maisons-en-Champagne, Marne Autres Lieu 51300 maisons-en-champagne Adresse l'ermitage de la petite abbaye Ville Maisons-en-Champagne lieuville 51300 maisons-en-champagne Maisons-en-Champagne Departement Marne

51300 maisons-en-champagne Maisons-en-Champagne Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maisons-en-champagne/

[atelier] Pose de tomettes traditionnelles sur chape chaux/sable 51300 maisons-en-champagne 2022-04-02 was last modified: by [atelier] Pose de tomettes traditionnelles sur chape chaux/sable 51300 maisons-en-champagne 51300 maisons-en-champagne 2 avril 2022 51300 maisons-en-champagne Maisons-en-Champagne Maisons-en-Champagne

Maisons-en-Champagne Marne