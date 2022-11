Atelier POSCA x Monsieur Lebleu Paris Rendez-Vous Paris Catégories d’évènement: île de France

Dans le cadre de l’exposition « CAPITALE(S), 60 ans d’art urbain à Paris » de la Ville de Paris, participez à l’atelier POSCA x Monsieur Lebleu. L’artiste Monsieur Lebleu sera présent pour vous familiariser aux techniques du Graffiti et du Street art et vous conseiller lors de la customisation aux POSCA d’une bombe de spray. Un atelier d’upcycling ludique et facile pour petits et grands, à partir de 6 ans. Matériel fourni : Gabarit papier

Can de spray vide noire Durée de l’atelier : 45 minutes. Prochain atelier : 26 novembre 2022 Réservation obligatoire via le module d’inscription ci-dessous. Merci de vous présenter à l’espace Paris Rendez-Vous, 29 rue de Rivoli, 75004 Paris, à l’heure de votre réservation. Les places étant limitées, merci de nous prévenir en cas d’annulation : DICOM-Expositions@paris.fr Ateliers à venir : 21 janvier et 4 février 2023. Paris Rendez-Vous 29 rue de Rivoli 75004 Paris Contact : dicom-expositions@paris.fr

