Atelier portrait gothique Bibliothèque Colette Vivier Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Atelier portrait gothique Bibliothèque Colette Vivier, 28 janvier 2023, Paris. Le samedi 28 janvier 2023

de 15h00 à 17h00

. gratuit

En utilisant le collage, la peinture ou l’encre, vous serez invités à composer un portrait gothique, pour jouer du macabre et de l’étrange ! sur inscription, pour adultes et enfants à partir de 10 ans En écho au thème de la peur décliné dans les bibliothèques à l’occasion des Nuits de la lecture 2022 Bibliothèque Colette Vivier 6 rue Fourneyron 75017 Paris Contact : 0142286994 bibliotheque.colette-vivier@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeColetteVivier/ https://www.facebook.com/BibliothequeColetteVivier/

Gothique

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Colette Vivier Adresse 6 rue Fourneyron Ville Paris lieuville Bibliothèque Colette Vivier Paris Departement Paris

Bibliothèque Colette Vivier Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier portrait gothique Bibliothèque Colette Vivier 2023-01-28 was last modified: by Atelier portrait gothique Bibliothèque Colette Vivier Bibliothèque Colette Vivier 28 janvier 2023 Bibliothèque Colette Vivier Paris Paris

Paris Paris