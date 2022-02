Atelier “portrait collé” – Maison Jacques Prévert La Hague La Hague Catégories d’évènement: La Hague

Atelier "portrait collé" – Maison Jacques Prévert La Hague, 26 octobre 2022, La Hague.

2022-10-26 – 2022-10-26

En s'inspirant du premier collage de Jacques Prévert, "Portrait de Janine", les enfants créent un collage avec une photographie de leur portrait. Pour les enfants de 8 à 12 ans. Sur réservation.
musee.omonville@manche.fr +33 2 33 52 72 38 https://www.manche.fr/patrimoine/maison-jacques-prevert-animations-N.aspx

Maison Jacques Prévert 3 Hameau du Val La Hague

