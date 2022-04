Atelier « Portrait à croquer » Seuilly Seuilly Catégories d’évènement: 37500

Seuilly

Atelier « Portrait à croquer » Seuilly, 20 avril 2022, Seuilly. Atelier « Portrait à croquer » Seuilly

2022-04-20 – 2022-04-20

Seuilly 37500 Seuilly Portrait à croquer invite les enfants à découvrir l’art du portrait qui voit son émergence à la Renaissance.

François Rabelais n’ayant jamais posé pour un portrait réaliste, personne ne sait à quoi il

ressemblait réellement. Chaque enfant proposera donc son interprétation du visage de l’écrivain en utilisant les éléments d’expressions ou d’émotions proposés. L’atelier aborde le dessin au trait «à la

manière de Matisse », l’expérimentation des séries, puis le dessin réaliste.

Seuilly

