Montagny-en-Vexin Oise Montagny-en-Vexin Venez découvrir le métier d’Accordeur-Restaurateur.

Dans le cadres des Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) 2022, l’équipe de Dumas Piano vous accueille dans son atelier de restauration afin de vous présenter le métier de facteur-accordeur de piano.

Semaine du 28 mars au 3 avril 2022.

dumas@lespianosduvexin.fr +33 6 25 26 03 54 http://www.lespianosduvexin.fr/

Dans le cadres des Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) 2022, l’équipe de Dumas Piano vous accueille dans son atelier de restauration afin de vous présenter le métier de facteur-accordeur de piano.

Semaine du 28 mars au 3 avril 2022.

