Atelier Portes Ouvertes | JEMA Montagny-en-Vexin Montagny-en-Vexin Catégories d’évènement: Montagny-en-Vexin

Oise

Atelier Portes Ouvertes | JEMA Montagny-en-Vexin, 28 mars 2022, Montagny-en-Vexin. Atelier Portes Ouvertes | JEMA Montagny-en-Vexin

2022-03-28 10:00:00 – 2022-04-03 18:00:00

Montagny-en-Vexin Oise Montagny-en-Vexin Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, nous ouvrons les portes de notre atelier de restauration au public afin de faire découvrir notre savoir-faire : le métier de facteur-restaurateur de piano. Avez-vous déjà vu ce qu’il se passe à l’intérieur d’un piano ?

Nicolas et son équipe vous présenteront leur métier et leur passion : la restauration de piano. JEMA

Atelier portes-ouvertes du 28 mars au 3 avril 2022

CélineD

Montagny-en-Vexin

