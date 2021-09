Atelier Porte d’Amont – Portes ouvertes Ateliers d’artistes Atelier Porte d’Amont, 16 octobre 2021, Meung-sur-loire.

du samedi 16 octobre au dimanche 17 octobre à Atelier Porte d’Amont

Dans le cadre des Portes ouvertes aux Ateliers d’artistes 2021, retrouvez Pascale Iavarone, dite PIAVA, artiste peintre, et Philippe Tronquoy, dessinateur au sein de l’Atelier Porte d’Amont. PIAVA, très jeune, étudie dans un premier temps la céramique et poursuit ses études aux Beaux-Arts d’Orléans. Elle y apprend l’illustration ainsi que la peinture (nus, peintures classiques et contemporaines, histoire de l’art, photographie etc.) ainsi que la sculpture. Elle travaille en tant qu’intervenante en Arts Plastiques auprès d’adolescents et adultes. Philippe Tronquoy vit et travaille à Messas. Il est intervenant dessin enfants/adultes à l’Atelier et à la Société Artistique de Beaugency. Il travaille depuis 6 ans à une série de dessins intitulée “Images du Monde Flottant”.

2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T19:00:00;2021-10-17T14:00:00 2021-10-17T19:00:00