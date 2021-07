La Brède La Brède Gironde, La Brède Atelier portage physiologique La Brède La Brède Catégories d’évènement: Gironde

Atelier portage physiologique 2021-07-09 – 2021-07-09 Le Drôle de Café 3 place St Jean d'Estampes

La Brède Gironde

Vendredi de 15h à 17h, nous vous proposons de découvrir le portage physiologique avec @ahporte.bonheur . Au cours de cet atelier, Laura vous apportera les bases théoriques du portage physiologique mais vous fera aussi découvrir les différents moyens de portage. L'atelier sera réservé à 3 personnes pour un accompagnement personnalisé.

