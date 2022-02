Atelier portage en écharpe des bébés Ploumagoar Ploumagoar Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Atelier portage en écharpe des bébés Ploumagoar, 4 mars 2022, Ploumagoar. Atelier portage en écharpe des bébés Maison de l’enfance 22 Rue de la Poste Ploumagoar

2022-03-04 – 2022-03-04 Maison de l’enfance 22 Rue de la Poste

Ploumagoar Côtes d’Armor Ploumagoar Atelier de portage des bébés (porte bébé, en écharpe etc…) animé par Marion Cardot, psychomotricienne avec spécialité petite enfance. +33 2 96 11 10 30 Atelier de portage des bébés (porte bébé, en écharpe etc…) animé par Marion Cardot, psychomotricienne avec spécialité petite enfance. Maison de l’enfance 22 Rue de la Poste Ploumagoar

