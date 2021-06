Atelier Populaire de la Ville-Cycle grands projets inutile La Fabrik Coopérative, 30 juin 2021-30 juin 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 30 juin 2021

de 19h à 21h

gratuit

Des cris des villes vous convie au deuxième temps du cycle Grands projets (in)utiles qui prendra la forme d’une soirée jeu de société sur le thème de la ZAD de Notre Dame des Landes. Le premier temps organisé autour d’un débat-ciné avait eu lieu en octobre dernier.

Atelier gratuit sur inscription

Le cycle Grands projets (in)utiles :

L’expression de grands projets inutiles renvoie à la construction d’infrastructures de grande envergure, contestées pour leur destruction de terres agricoles, leur déni de démocratie, leurs conflits d’intérêts avec le secteur privé et leur impact désastreux sur l’environnement. A la bétonisation, à la marchandisation et à l’opacité de projets démesurés, des personnes répondent toutefois par de nouvelles formes d’actions locales et collectives. Au cours de ce cycle, nous échangerons sur les transformations de nos villes, de nos quartiers : sont-elles utiles ? qui les décide et à qui bénéficient-elles ? quelles transformations souhaite-t-on collectivement ? quels sont les contre-projets existants ou à créer ?

L’Atelier Populaire de la ville : c’est une démarche qui vise au partage de savoirs théoriques et pratiques autour des questions d’aménagement urbain. Elle interroge les modalités de la production des différentes formes de savoirs et leurs utilisations. Elle s’organise en cycles thématiques via des événements mensuels aux formes variées : débat, projection, balade, construction, lecture, jeu, théâtre-forum, … On échange et on se met en action !

RDV le 30 juin prochain à partir de 19h, à La Fabrik Coopérative au 23 rue du Docteur Potain – escalier B 75019 Paris (métro ligne 11 – arrêt Télégraphe ou Place des Fêtes)

La Fabrik Coopérative 23 rue du Docteur Potain Paris 75019

11 : Télégraphe (200m) 7bis, 11 : Place des Fêtes (318m)



Contact :Des cris des villes 0769393475 contact@descrisdesvilles.org https://www.descrisdesvilles.org/ https://www.facebook.com/descrisdesvilles75019 0769393475 contact@descrisdesvilles.org

