Atelier de Peinture sur Mobilier atelier Popote et Zinzolin, 1 avril 2023, Ville-sur-Jarnioux. Atelier de Peinture sur Mobilier 1 et 2 avril atelier Popote et Zinzolin Heureuse de vous accueillir le temps d’un week end pour vous faire découvrir l’univers de la peinture sur mobilier, métier ancien mais résolument inscrit dans la modernité et les enjeux de demain!

Vous découvrirez l’organisation, les outils, les couleurs de l’atelier. Au travers des exemples, des panneaux de présentation et des projets en cours de réalisation, vous aurez un bel aperçu de la panoplie de techniques et savoir-faire mal connus, devant être mis en oeuvre pour la réalisation complète de projets décoratifs sur du mobilier ancien ou désuet. atelier Popote et Zinzolin 161 allée des Placettes Ville-sur-Jarnioux 69640 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://popote-zinzolin.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 18 61 92 30 »}, {« type »: « email », « value »: « atelier@popote-zinzolin.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Meuble peint peintre sur mobilier @photo DelphineEVE

