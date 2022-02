Atelier « Pop-up Prévert » – Maison Jacques Prévert La Hague La Hague Catégories d’évènement: La Hague

Manche

Atelier « Pop-up Prévert » – Maison Jacques Prévert La Hague, 13 avril 2022, La Hague. Atelier « Pop-up Prévert » – Maison Jacques Prévert Maison Jacques Prévert 3 Hameau du Val La Hague

2022-04-13 14:30:00 – 2022-04-13 16:00:00 Maison Jacques Prévert 3 Hameau du Val

La Hague Manche Les enfants font revivre les personnages du film d’animation « Le Roi et l’Oiseau » en créant des scènes grâce à la technique du pop-up. Pour les enfants de 8 à 12 ans. Sur réservation. Les enfants font revivre les personnages du film d’animation « Le Roi et l’Oiseau » en créant des scènes grâce à la technique du pop-up. Pour les enfants de 8 à 12 ans. Sur réservation. musee.omonville@manche.fr +33 2 33 52 72 38 https://www.manche.fr/patrimoine/maison-jacques-prevert-animations-N.aspx Les enfants font revivre les personnages du film d’animation « Le Roi et l’Oiseau » en créant des scènes grâce à la technique du pop-up. Pour les enfants de 8 à 12 ans. Sur réservation. Maison Jacques Prévert 3 Hameau du Val La Hague

dernière mise à jour : 2022-01-12 par

Détails Catégories d’évènement: La Hague, Manche Autres Lieu La Hague Adresse Maison Jacques Prévert 3 Hameau du Val Ville La Hague lieuville Maison Jacques Prévert 3 Hameau du Val La Hague Departement Manche

La Hague La Hague Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-hague/

Atelier « Pop-up Prévert » – Maison Jacques Prévert La Hague 2022-04-13 was last modified: by Atelier « Pop-up Prévert » – Maison Jacques Prévert La Hague La Hague 13 avril 2022 La Hague manche

La Hague Manche