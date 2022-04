Atelier “Pop-up Prévert” – Maison Jacques Prévert

Atelier “Pop-up Prévert” – Maison Jacques Prévert, 27 avril 2022, . Atelier “Pop-up Prévert” – Maison Jacques Prévert

2022-04-27 – 2022-04-27 Les enfants font revivre les personnages du film d’animation “Le Roi et l’Oiseau” en créant des scènes grâce à la technique du pop-up. Pour les enfants de 8 à 12 ans. Sur réservation. Les enfants font revivre les personnages du film d’animation “Le Roi et l’Oiseau” en créant des scènes grâce à la technique du pop-up. Pour les enfants de 8 à 12 ans. Sur réservation. Les enfants font revivre les personnages du film d’animation “Le Roi et l’Oiseau” en créant des scènes grâce à la technique du pop-up. Pour les enfants de 8 à 12 ans. Sur réservation. dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville