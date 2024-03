Atelier Pop-up par Paul ROUILLAC Médiathèque municipale Batz sur mer, mercredi 17 avril 2024.

Début : 2024-04-17T15:30:00+02:00 – 2024-04-17T17:00:00+02:00

Atelier pop-up par Paul ROUILLAC – Mercredi 17 avril de 15h30 à 17h

Après une présentation de la technique, chaque participant réalisera une carte pop-up. Un atelier animé par l’artiste Paul Rouillac.

Pour les enfants à partir de 7 ans

Sur inscription auprès de la médiathèque.

11, rue de la Plage

02 40 23 89 51

mediatheque@mairie-batzsurmer.fr

CULTURE JEUNESSE