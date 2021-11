Privas Médiathèque Jacques Dupin Ardèche, Privas Atelier Pop-up Médiathèque Jacques Dupin Privas Catégories d’évènement: Ardèche

Privas

Atelier Pop-up Médiathèque Jacques Dupin, 22 janvier 2022, Privas. Atelier Pop-up

le samedi 22 janvier 2022 à Médiathèque Jacques Dupin

Venez créer votre carte pop-up autour du thème « Aimons toujours ! Aimons encore ! ». A partir de 7 ans, tout public. Sur inscription. Venez créer votre carte pop-up autour du thème « Aimons toujours ! Aimons encore ! ». Médiathèque Jacques Dupin Rue Elie Reynier 07000 Privas Privas Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T15:00:00 2022-01-22T16:00:00;2022-01-22T18:30:00 2022-01-22T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Privas Autres Lieu Médiathèque Jacques Dupin Adresse Rue Elie Reynier 07000 Privas Ville Privas lieuville Médiathèque Jacques Dupin Privas