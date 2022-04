Atelier Pop-up Médiathèque du Faubourg de Béthune Lille Catégories d’évènement: Lille

Atelier Pop-up

Médiathèque du Faubourg de Béthune, le lundi 16 mai

à 15:00

Atelier d’initiation à la technique du Pop-up animé par l’auteure jeunesse Anne-Sophie BAUMANN avec pour thème le quartier du Faubourg de Béthune : son architecture mais aussi ses nombreux espaces verts.

Sur inscription, gratuit. 7-11 ans

