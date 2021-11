Besançon CIAP - Hôtel de Ville Besançon, Doubs ATELIER POP-UP : MA VILLE RÊVÉE EN 3D ! CIAP – Hôtel de Ville Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Pliez, découpez, assemblez, collez les éléments qui constitueront votre ville rêvée (de Noël) en 3D ! Grâce à cet atelier d’initiation, découvrez la technique du Pop-up et repartez avec votre carte animée à l’issu de la séance. Gratuit, matériel fourni, durée 2h Dans la limite des places disponibles, sur réservation au 03 81 41 53 65 ou par mail à [secretariat.mediation@besancon.fr](mailto:secretariat.mediation@besancon.fr)

Gratuit, inscription obligatoire

