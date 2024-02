Atelier Pop up Fête foraine Médiathèque Quimperlé, mercredi 7 février 2024.

Atelier Pop up Fête foraine Médiathèque Quimperlé Finistère

Approchez approchez ! Que vous préfériez embarquer dans le wagon du grand huit, chevaucher un poney de carrousel ou trembler dans le train fantôme, cet atelier est fait pour vous !

Nous découvrirons les pop-ups, ces dessins magiques qui semblent surgir du papier, et en quelques coups de pinceaux et de ciseaux, nous créerons de petits univers miniatures, festifs et animés à partir de nos manèges préférés.

Atelier pour 1 adulte + 1 enfant à partir de 7 ans.

Sur inscription. .

Médiathèque 18 Place Saint-Michel

Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

Début : 2024-02-07 15:00:00

fin : 2024-02-07



