Atelier pop-up dinos avec Maxime Derouen Médiathèque de Bélus 80 route d'Autarribe Bélus

2022-02-09 10:00:00 – 2022-02-09 12:00:00 Médiathèque de Bélus 80 route d’Autarribe

Bélus Landes Bélus EUR L’auteur du Livre des secrets de mon dinosaure préféré, rencontré en classe par de nombreux enfants du territoire, nous fait dessiner !! Venez créer une carte pop-up sur votre dinosaure préféré !

L'auteur du Livre des secrets de mon dinosaure préféré, rencontré en classe par de nombreux enfants du territoire, nous fait dessiner !! Venez créer une carte pop-up sur votre dinosaure préféré ! Pour les enfants de 5 à 10 ans. Sur inscription. +33 6 48 10 10 79

