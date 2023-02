Atelier Pop-up Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Atelier Pop-up Bibliothèque Mohammed Arkoun, 11 mars 2023, Paris. Le samedi 11 mars 2023

de 14h30 à 16h30

. gratuit

Annette Tamarkin propose une lecture suivie d’un atelier créatif autour de ses livres animés. Chaque enfant pourra reprendre à la maison sa création. Pour enfants à partir de 3 ans. Sur réservation à partir du 11 février. Après des études de communication graphique et quelques travaux publicitaires, Annette Tamarkin s’oriente vers la création de livres pour la jeunesse et concentre sa pratique autour des techniques de papier plié et découpé et du pop-up. Ses ouvrages sont disponibles aux Editions des Grandes Personnes. Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/724730302344655 01 43 37 96 54 bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr https://www.facebook.com/BibArkoun https://www.facebook.com/BibArkoun

Annette Tamarkin Atelier Pop’Up avec Annette Tamarkin

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Mohammed Arkoun Adresse 74 rue Mouffetard Ville Paris lieuville Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris Departement Paris

Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier Pop-up Bibliothèque Mohammed Arkoun 2023-03-11 was last modified: by Atelier Pop-up Bibliothèque Mohammed Arkoun Bibliothèque Mohammed Arkoun 11 mars 2023 Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris Paris

Paris Paris