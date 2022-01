ATELIER POP-UP AUTOUR DE MA CABANE RÉCUP’ Saint-Mars-de-Coutais, 16 mars 2022, Saint-Mars-de-Coutais.

ATELIER POP-UP AUTOUR DE MA CABANE RÉCUP’ Saint-Mars-de-Coutais

2022-03-16 10:30:00 – 2022-03-16 12:00:00

Saint-Mars-de-Coutais Loire-Atlantique Saint-Mars-de-Coutais Loire-Atlantique

La Nantaise Marion Barraud est une jeune illustratrice qui a su se faire remarquer au fil des albums jeunesses, publications de presse, expositions et bandes dessinées auxquels elle a contribué.

Cet atelier est cette fois centré sur son album « Ma Cabane Récup’ » et utilise la technique du pop-up (pliage et assemblage de papier pour créer des constructions en volume).

