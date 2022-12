ATELIER POP UP A GORGES Gorges Gorges Gorges Catégories d’évènement: Gorges

2023-01-18 14:30:00 – 2023-01-18 17:00:00

Loire-Atlantique Gorges A partir de 11 ans, animation pop up et d’origami par l’illustratrice Fanny Massebiau Atelier créatif autour du pliage de papier avec l’artiste Fanny Massebiau mediatheque@gorges44.fr http://www.mediatheque-gorges.net/ Rue Boisteau Médiathèque de Gorges Gorges

