Atelier Pop Art

La Commanderie – Elancourt, le samedi 4 juin à 15:00

**Atelier – Arts visuels – Jeune public** Avec un médiateur de La Commanderie Mouvement artistique du 20e siècle, le Pop art mêle couleur vives, culture publicitaire et symboles populaires. En usant de collages et de pochoirs, venez créer des portraits détonants ! Allez ! Hop pop pop ! En usant de collages et de pochoirs, venez créer des portraits détonants ! La Commanderie – Elancourt Route de Dampierre – CD 58, 78990 Elancourt Élancourt Yvelines

2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T17:00:00

