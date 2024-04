Atelier Pompons La Cabane Villeneuve-sur-Lot, lundi 15 avril 2024.

Atelier Pompons La Cabane Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Des pompons aux couleurs du Monde !

Chaque pays a ses couleurs… et si on s’en inspirait pour faire des créations en pompons ?

A partir de 6 ans. 3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-15 15:00:00

fin : 2024-04-15 17:00:00

La Cabane 52 Rue des Girondins

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine heuresvagabondes@gmail.com

