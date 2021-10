La turballe Musée Maison de la Pêche La Turballe, Loire-Atlantique Atelier pomme de touline Musée Maison de la Pêche La turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Loire-Atlantique

Atelier pomme de touline

du mardi 26 octobre au mardi 2 novembre à Musée Maison de la Pêche

Pas facile ce beau nœud ! Apprenez à le faire et repartez avec un porte-clé original ! À partir de 12 ans.

Pas facile ce beau nœud ! Apprenez à le faire et repartez avec un porte-clé original ! À partir de 12 ans. Musée Maison de la Pêche Port de La Turballe 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique

2021-10-26T11:00:00 2021-10-26T12:30:00;2021-11-02T11:00:00 2021-11-02T12:30:00

