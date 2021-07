Atelier polysensoriel La Cité du Vin, 29 juillet 2021, Bordeaux.

Atelier polysensoriel

du jeudi 29 juillet au dimanche 29 août à La Cité du Vin

Partez pour un tour du monde des marchés et expérimentez un dépaysement à la fois culturel et sensoriel. Mobilisez vos 5 sens avec des images à 360°, sons, musiques et ambiances olfactives qui vous transportent vers 4 continents et vous donnent l’occasion de déguster 4 vins du monde en accord avec des mets virtuels. « réservé aux personnes de plus de 18 ans »

PLEIN TARIF 25 € TARIF ABONNÉ 20 €

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux Gironde



2021-07-29T16:30:00 2021-07-29T17:30:00;2021-07-30T16:30:00 2021-07-30T17:30:00;2021-07-31T16:30:00 2021-07-31T17:30:00;2021-08-01T16:30:00 2021-08-01T17:30:00;2021-08-02T16:30:00 2021-08-02T17:30:00;2021-08-03T16:30:00 2021-08-03T17:30:00;2021-08-04T16:30:00 2021-08-04T17:30:00;2021-08-05T16:30:00 2021-08-05T17:30:00;2021-08-06T16:30:00 2021-08-06T17:30:00;2021-08-07T16:30:00 2021-08-07T17:30:00;2021-08-08T16:30:00 2021-08-08T17:30:00;2021-08-09T16:30:00 2021-08-09T17:30:00;2021-08-10T16:30:00 2021-08-10T17:30:00;2021-08-11T16:30:00 2021-08-11T17:30:00;2021-08-12T16:30:00 2021-08-12T17:30:00;2021-08-13T16:30:00 2021-08-13T17:30:00;2021-08-14T16:30:00 2021-08-14T17:30:00;2021-08-15T16:30:00 2021-08-15T17:30:00;2021-08-16T16:30:00 2021-08-16T17:30:00;2021-08-17T16:30:00 2021-08-17T17:30:00;2021-08-18T16:30:00 2021-08-18T17:30:00;2021-08-19T16:30:00 2021-08-19T17:30:00;2021-08-20T16:30:00 2021-08-20T17:30:00;2021-08-21T16:30:00 2021-08-21T17:30:00;2021-08-22T16:30:00 2021-08-22T17:30:00;2021-08-23T16:30:00 2021-08-23T17:30:00;2021-08-24T16:30:00 2021-08-24T17:30:00;2021-08-25T16:30:00 2021-08-25T17:30:00;2021-08-26T16:30:00 2021-08-26T17:30:00;2021-08-27T16:30:00 2021-08-27T17:30:00;2021-08-28T16:30:00 2021-08-28T17:30:00;2021-08-29T16:30:00 2021-08-29T17:30:00